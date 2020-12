Il figlio è gay, lui assolda un sicario per spezzargli le dita: 'Non deve più fare il chirurgo' (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Aveva deciso di punire il figlio , di professione chirurgo , 'colpevole' di essere gay . Un libero professionista in pensione, di 75 anni, aveva quindi deciso di ingaggiare un sicario per spezzare le ... Leggi su leggo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Aveva deciso di punire il, di professione, 'colpevole' di essere gay . Un libero professionista in pensione, di 75 anni, aveva quindi deciso di ingaggiare unper spezzare le ...

repubblica : Torino, assolda un picchiatore perché spezzi le dita al figlio gay: 'Non deve più fare il chirurgo' - MediasetTgcom24 : Torino, padre assolda picchiatore per punire il figlio gay | 'Spezzagli le mani, non deve più fare il chirurgo'… - fanpage : Paga per far spezzare le mani al figlio gay: “fa il chirurgo, roviniamogli la vita' - iampastelblue : RT @neromalpelo: Immagina di avere un figlio, tenerlo in braccio, giocarci insieme, ridere con lui, filmare ogni momento. È cresciuto, ora… - infoitinterno : 'Spezzagli le mani, non deve più fare il chirurgo'. Padre assolda un delinquente per picchiare il figlio gay -