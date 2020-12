Il baule di Natale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) : la ricetta dei cantucci gorgonzola e noci Ciao a tutti, continua la nostra cavalcata verso il Natale. Vi propongo una ricetta che si prepara in dieci minuti e il risultato è davvero da leccarsi i baffi. I cantucci non sono solo dolci, quelli che faremo oggi sono salati con gorgonzola e noci. Ideali da servire come aperitivo o per merenda. INGREDIENTI 250 gr di farina 00 150 gr di gorgonzola 100 gr di parmigiano reggiano 2 uova medie 50 gr di burro 7 gr di gherigli di noci 1 bustina di lievito per dolci sale q.b. pepe q.b. noce moscata q.b. PROCEDIMENTO Amalgamate insieme la farina e il lievito setacciati con il burro tagliato a dadini e il parmigiano. Lavorate bene il composto aggiungendo le uova, il gorgonzola, sale, pepe e un pizzico di noce moscata. In un mixer riducete a granella i gherigli di noce e addizionateli all’impasto. Formate due filoncini e disponeteli ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) : la ricetta dei cantucci gorgonzola e noci Ciao a tutti, continua la nostra cavalcata verso il. Vi propongo una ricetta che si prepara in dieci minuti e il risultato è davvero da leccarsi i baffi. I cantucci non sono solo dolci, quelli che faremo oggi sono salati con gorgonzola e noci. Ideali da servire come aperitivo o per merenda. INGREDIENTI 250 gr di farina 00 150 gr di gorgonzola 100 gr di parmigiano reggiano 2 uova medie 50 gr di burro 7 gr di gherigli di noci 1 bustina di lievito per dolci sale q.b. pepe q.b. noce moscata q.b. PROCEDIMENTO Amalgamate insieme la farina e il lievito setacciati con il burro tagliato a dadini e il parmigiano. Lavorate bene il composto aggiungendo le uova, il gorgonzola, sale, pepe e un pizzico di noce moscata. In un mixer riducete a granella i gherigli di noce e addizionateli all’impasto. Formate due filoncini e disponeteli ...

micheciprovo : Oggi il mio titolare mi ha consegnato il cesto di Natale ed io sono estasiata x il baule in legno ?? P. S. Non è gen… - LuinoNotizie : #Luino, un baule di #libri da 'Cerutti&Pozzi' per il #Natale dei bambini meno fortunati - villafi : RT @tartaro7: Mi scrivono 'Tarta, calva pinacea, non credi che sia giunto il momento di aprire il vecchio baule che tieni nell'hard disk e… - nadia_moroni : RT @tartaro7: Mi scrivono 'Tarta, calva pinacea, non credi che sia giunto il momento di aprire il vecchio baule che tieni nell'hard disk e… - SILVIA71412470 : RT @tartaro7: Mi scrivono 'Tarta, calva pinacea, non credi che sia giunto il momento di aprire il vecchio baule che tieni nell'hard disk e… -

Ultime Notizie dalla rete : baule Natale Il baule di Natale TPI Pisa Orologeria e Au Départ Paris: insieme per il periodo natalizio

In occasione del Natale Au Départ Paris, storica etichetta di valigeria ... Paris pensati per accogliere e contenere le sue creazioni e i brand in vendita: dai bauletti portaorologi, ai watch winder.

Presentato online il romanzo “La Contessa di Salasco” di Delfina Tommasini (VIDEO)

Una risorgimentale in più: la Contessa di Salasco di Maria Delfina Tommasini. Si è da poco conclusa la presentazione del libro “La Contessa di Salasco” un romanzo storico fi ...

In occasione del Natale Au Départ Paris, storica etichetta di valigeria ... Paris pensati per accogliere e contenere le sue creazioni e i brand in vendita: dai bauletti portaorologi, ai watch winder.Una risorgimentale in più: la Contessa di Salasco di Maria Delfina Tommasini. Si è da poco conclusa la presentazione del libro “La Contessa di Salasco” un romanzo storico fi ...