Hugo Maradona chiede 100mila euro di risarcimento a chiunque abbia offeso Diego

Hugo Maradona ha depositato una citazione per ingiuria, nel Tribunale di Napoli, nei confronti dei giornalisti Filippo Facci, Giampiero Mughini, Alessandro Sallusti, Alessandro Cecchi Paone e tutte le tv «che amplificano i loro messaggi offensivi e diffamatori nel confronti del defunto Diego Armando Maradona». Lo riporta CalcioeFinanza. Lo ha annunciato l'avvocato Angelo Pisani, legale del fratello del Pibe de Oro che ha aggiunto: «A ciascuno viene chiesto un risarcimento di 100 mila euro». Hugo Maradona si è recato in Tribunale accompagnato dalla moglie Paola, insieme con l'avvocato Pisani che rappresenta anche altri familiari del campione argentino recentemente scomparso.

