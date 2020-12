Grande folla, poco shopping: l'assembramento non paga (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Quelle immagini di piazza Duomo e delle vie dello shopping brulicanti di persone. Gli assembramenti di Sant'Ambrogio e di domenica scorsa (primo giorno 'in giallo'), che secondo il Cts rischiano di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Quelle immagini di piazza Duomo e delle vie dellobrulicanti di persone. Gli assembramenti di Sant'Ambrogio e di domenica scorsa (primo giorno 'in giallo'), che secondo il Cts rischiano di ...

TrueNeldot : @EvadameOne @DiReddito Ripeto, prendo per buono il contagio per via aerea. Ma vedo grande incoerenza nel chiudere n… - TossicoOssimoro : Tanto più grande è un uomo, tanto più si espone a essere ferito da tutti: la tranquillità è solo per i mediocri, la… - AldTar : @FrancescoGhz @Delorean861 @you_trend È vero, chi si era candidato come grande elettore negli stati 'contestati' ha… - menteveloce : @NicolaPorro @BeppeSala Ma quale folla A Torino si stava bene Mascherine Gente che cercava di non passarti vicino G… - GiovCarosielli : Folla e resse, le accuse ipocrite -

Ultime Notizie dalla rete : Grande folla Grande folla, poco shopping: l'assembramento non paga Leggo.it Grande folla, poco shopping: l'assembramento non paga

Quelle immagini di piazza Duomo e delle vie dello shopping brulicanti di persone. Gli assembramenti di Sant’Ambrogio e di domenica scorsa (primo giorno “in giallo”), che secondo ... Troppa folla in metropolitana: pronti i blocchi dei tornelli

Finisce la zona arancione, scatta la zona gialla: il giorno dopo il numero di passeggeri in metropolitana raddoppia. Le nuove aperture di domenica e la maggior libertà di movimento hanno avuto un effe ... Quelle immagini di piazza Duomo e delle vie dello shopping brulicanti di persone. Gli assembramenti di Sant’Ambrogio e di domenica scorsa (primo giorno “in giallo”), che secondo ...Finisce la zona arancione, scatta la zona gialla: il giorno dopo il numero di passeggeri in metropolitana raddoppia. Le nuove aperture di domenica e la maggior libertà di movimento hanno avuto un effe ...