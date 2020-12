GF Vip, Selvaggia Roma: “Spero nel ripescaggio”. Alfonso Signorini replica (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Da giorni si parla dell’ipotesi di un ritorno al GF Vip per alcuni concorrenti eliminati, e Selvaggia Roma spera nel ripescaggio “natalizio”. Lo ha dichiarato nel corso di una recente intervista ad Adnkronos, dove ha tracciato un bilancio della sua esperienza nel reality servendo, di fatto, un succoso spoiler sulla tavola del gossip. Stavolta interviene Alfonso Signorini, che svela come stanno le cose. Grande Fratello Vip: la rivelazione di Selvaggia Roma sul ripescaggio Sono trascorsi alcuni giorni dalla sua eliminazione dalla Casa del GF Vip, ma Selvaggia Roma sembra avere ancora tanto da raccontare sulla sua esperienza nel reality. Il suo ingresso, incorniciato dal livido attrito con Elisabetta Gregoraci per ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Da giorni si parla dell’ipotesi di un ritorno al GF Vip per alcuni concorrenti eliminati, espera nel“natalizio”. Lo ha dichiarato nel corso di una recente intervista ad Adnkronos, dove ha tracciato un bilancio della sua esperienza nel reality servendo, di fatto, un succoso spoiler sulla tavola del gossip. Stavolta interviene, che svela come stanno le cose. Grande Fratello Vip: la rivelazione disulSono trascorsi alcuni giorni dalla sua eliminazione dalla Casa del GF Vip, masembra avere ancora tanto da raccontare sulla sua esperienza nel reality. Il suo ingresso, incorniciato dal livido attrito con Elisabetta Gregoraci per ...

