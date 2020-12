Genoa-Milan 2-2, Pioli: “Tanti infortuni, dobbiamo stringere i denti” (Di giovedì 17 dicembre 2020) “È stata una partita complicata e difficile contro un avversario che ci ha chiuso Tanti spazi. Abbiamo avuto situazioni nel primo tempo per andare in vantaggio, sarebbe cambiato dal punto di vista tattico ma abbiamo messo tutto in campo e abbiamo conquistato un risultato importante”. Queste le parole di Stefano Pioli, dopo il pareggio in rimonta del Milan sul campo del Genoa. Ancora una volta i rossoneri vanno sotto ma mantengono l’imbattibilità. “Anche oggi abbiamo concesso poco agli avversari, ma i gol che ultimamente prendiamo stanno diventando un po’ troppi – spiega il tecnico del Milan a Dazn – La squadra però è rimasta dentro alla gara, cercando di vincerla fino alla fine anche se non ci siamo riusciti”. Pioli deve fare a meno di giocatori imporTanti, su tutti ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 dicembre 2020) “È stata una partita complicata e difficile contro un avversario che ci ha chiusospazi. Abbiamo avuto situazioni nel primo tempo per andare in vantaggio, sarebbe cambiato dal punto di vista tattico ma abbiamo messo tutto in campo e abbiamo conquistato un risultato importante”. Queste le parole di Stefano, dopo il pareggio in rimonta delsul campo del. Ancora una volta i rossoneri vanno sotto ma mantengono l’imbattibilità. “Anche oggi abbiamo concesso poco agli avversari, ma i gol che ultimamente prendiamo stanno diventando un po’ troppi – spiega il tecnico dela Dazn – La squadra però è rimasta dentro alla gara, cercando di vincerla fino alla fine anche se non ci siamo riusciti”.deve fare a meno di giocatori impor, su tutti ...

