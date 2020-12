Devotion sta per tornare! L' horror rimosso da Steam è in arrivo su GOG

(Di mercoledì 16 dicembre 2020), il giocopsicologico in prima persona sviluppato da Red Candle Games lanciato per PC vianel febbraio 2019, malo stesso mese a causa di un controverso riferimento al presidente cinese Xi Jinping, tornerà su GOG il 18 dicembre al prezzo di € 13,99. Il contenuto e il prezzo di questa riedizione rimangono gli stessi della versione originale. Ecco una panoramica del gioco, tramite Red Candle Games: Leggi altro...

