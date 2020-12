Cristina Tomasini: “Il mio fidanzato Francesco Oppini e Tommaso Zorzi hanno dato un bel messaggio” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Cristina Tomasini approva l'amicizia speciale tra il fidanzato Francesco Oppini e Tommaso Zorzi nata nella casa del Grande Fratello Vip 5 Leggi su gossipblog (Di mercoledì 16 dicembre 2020)approva l'amicizia speciale tra ilnata nella casa del Grande Fratello Vip 5

infoitcultura : Cristina Tomasini fidanzata Francesco Oppini, pronti per il grande passo - BenedettaBona1 : RT @mikeymyyangel: cristina tomasini as eleanor calder: innamorate dei loro fidanzati, entrambe li hanno guardati avere un flirt con un'al… - pazzeskamilano4 : RT @mikeymyyangel: cristina tomasini as eleanor calder: innamorate dei loro fidanzati, entrambe li hanno guardati avere un flirt con un'al… - mikeymyyangel : cristina tomasini as eleanor calder: innamorate dei loro fidanzati, entrambe li hanno guardati avere un flirt con… - mikeymyyangel : cristina tomasini as eleanor calder: innamorate dei loro fidanzati, li hanno guardati avere dei flirt con altre,… -