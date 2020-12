Chiesa non basta, CR7 fallisce dal dichetto. Morata serata no: la frenata di Pirlo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) SZCZESNY 7 La Dea gli procura tantissimi fastidi. Un paio di miracoli, non può nulla sulla bordata di Freuler. Impegnato. CUADRADO 5,5 Sbaglia tanti facili appoggi. Probabilmente ha bisogno di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) SZCZESNY 7 La Dea gli procura tantissimi fastidi. Un paio di miracoli, non può nulla sulla bordata di Freuler. Impegnato. CUADRADO 5,5 Sbaglia tanti facili appoggi. Probabilmente ha bisogno di ...

Ultime Notizie dalla rete : Chiesa non Fratelli tutti: card. Zuppi, all'interno della Chiesa "chi critica non capisce il testo" Servizio Informazione Religiosa Freuler risponde a Chiesa e CR7 sbaglia penalty, Juve-Atalanta 1-1

TORINO (ITALPRESS) – Un’Atalanta coraggiosa e mai doma impone il pareggio alla Juventus. All’Allianz Stadium succede di tutto ed è 1-1 il risultato finale, frutto del vantaggio firmato da Chiesa con u ...

Juventus-Atalanta 1-1, Freuler risponde a Chiesa. Ronaldo fallisce un rigore

Finisce in parità la sfida dell'Allianz Stadium. L'ex Fiorentina sblocca le marcature, lo svizzero replica nella ripresa. Szczesny e Gollini si esaltano ...

TORINO (ITALPRESS) – Un'Atalanta coraggiosa e mai doma impone il pareggio alla Juventus. All'Allianz Stadium succede di tutto ed è 1-1 il risultato finale, frutto del vantaggio firmato da Chiesa con u ...