Chi è Diodato | biografia e carriera del vincitore di Sanremo 2020

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) La cinque giorni del festival si è conclusa con la gran vittoria del cantante nato ad Aosta. Secondo posto per il navigato e giàdi una edizione del Festival Francesco Gabbani (al quale è stato dato il premio TIMmusic Award) e al terzo posto i Pinguini Tattici Nucleari (giunti sul gradino più basso del podio). “Fai Rumore” diè stata acclamata sia dal pubblico che dalla critica. Non a caso,si è portato a casa anche il premio “Mia Martini” della critica e il premio “Lucio Dalla” (quest’ultimo assegnato dalla stampa specializzata).è aostano di origini tarantine. Dopo una parentesi a Stoccolma, il cantante è tornato in Italia e si è laureato al DAMS a Roma. Il primo album in studio è del 2013: con “E forse sono pazzo”, il musicista ha cominciato a farsi ...

Un concerto per tutti domani 16 dicembre 2020 alle 19: Sorrisi Live – Un sorriso per Natale. Un concerto virtuale con la partecipazione di numerosi artisti, cantanti che saranno protagonisti per regal ...Appuntamento Mercoledì 16 dicembre alle 19 sulle pagine Facebook e Instagram di Sorrisi per un concerto “virtuale” senza precedenti, in cui dieci artisti (Annalisa, Diodato, Edoardo Bennato, Ermal Met ...