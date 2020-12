Bonus mascherine e gel 2020: importo, a chi spetta e quando arriva (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Per contrastare la crisi economica – oltre che sanitaria – causata dal coronavirus, il Governo ha deciso di adottare differenti agevolazioni, tra cui quella fiscale per l’acquisto di dispositivi di protezione quali mascherine e gel. Si tratta insomma di un vero e proprio Bonus mascherine, che compare nella bozza del decreto liquidità, ormai in dirittura d’arrivo e pronto per essere varato entro la metà del mese di aprile. Vediamo allora più da vicino in che cosa consiste questo Bonus e come funzionerà. Se ti interessa saperne di più sullo stop ai licenziamenti dei caregiver, causa coronavirus, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Bonus mascherine: di che si tratta e come funzionerà Secondo le indicazioni trapelate negli ultimi giorni, si tratterebbe di ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Per contrastare la crisi economica – oltre che sanitaria – causata dal coronavirus, il Governo ha deciso di adottare differenti agevolazioni, tra cui quella fiscale per l’acquisto di dispositivi di protezione qualie gel. Si tratta insomma di un vero e proprio, che compare nella bozza del decreto liquidità, ormai in dirittura d’arrivo e pronto per essere varato entro la metà del mese di aprile. Vediamo allora più da vicino in che cosa consiste questoe come funzionerà. Se ti interessa saperne di più sullo stop ai licenziamenti dei caregiver, causa coronavirus, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News: di che si tratta e come funzionerà Secondo le indicazioni trapelate negli ultimi giorni, si tratterebbe di ...

