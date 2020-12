Striscia la Notizia truffata: condannato l’ex inviato Mingo (Di martedì 15 dicembre 2020) Il Tribunale di Bari ha condannato l’ex inviato di Striscia la Notizia Domenico De Pasquale per aver inventato alcuni servizi. Striscia la Notizia sarebbe stata truffata dall’ex inviato Domenico De Pasquale, in arte Mingo che avrebbe organizzato dei falsi servizi trasmessi dal tg satirico di Antonio Ricci. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 15 dicembre 2020) Il Tribunale di Bari hadilaDomenico De Pasquale per aver inventato alcuni servizi.lasarebbe statadalDomenico De Pasquale, in arteche avrebbe organizzato dei falsi servizi trasmessi dal tg satirico di Antonio Ricci. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

