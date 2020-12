Roma. In 40 contro 1: bengalese aggredito a colpi di frutta da un branco di ragazzini (Di martedì 15 dicembre 2020) Hanno fatto irruzione in una frutteria domenica sera, intorno alle 19, in via Ponzio Cominio. Dieci giovani ragazzi prima si sono avvicinati al gestore, un cittadino del Bangladesh e poi, dopo aver asportato la merce, si sono dati alla fuga. Ma, come se non bastasse, pochi minuti dopo sono arrivati nella frutteria circa 40 ragazzi che, dopo aver lanciato la frutta in aria nel locale, hanno colpito il cittadino bengalese di 41 anni. Sono volati pugni e calci, poi i giovani si sono dati alla fuga. Non si esclude lo sfondo razziale in quello che è sembrato essere un vero e proprio raid. La vittima non ha richiesto l’intervento del personale sanitario del 118. Sul caso indagano gli agenti del Commissariato Tuscolano, che sono al lavoro per dare un nome e un volto ai banditi. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 dicembre 2020) Hanno fatto irruzione in una frutteria domenica sera, intorno alle 19, in via Ponzio Cominio. Dieci giovani ragazzi prima si sono avvicinati al gestore, un cittadino del Bangladesh e poi, dopo aver asportato la merce, si sono dati alla fuga. Ma, come se non bastasse, pochi minuti dopo sono arrivati nella frutteria circa 40 ragazzi che, dopo aver lanciato lain aria nel locale, hannoto il cittadinodi 41 anni. Sono volati pugni e calci, poi i giovani si sono dati alla fuga. Non si esclude lo sfondo razziale in quello che è sembrato essere un vero e proprio raid. La vittima non ha richiesto l’intervento del personale sanitario del 118. Sul caso indagano gli agenti del Commissariato Tuscolano, che sono al lavoro per dare un nome e un volto ai banditi. su Il Corriere della Città.

virginiaraggi : .@Roma si unisce al dolore di familiari e amici per la scomparsa di Lidia Menapace. Forte, combattiva e coraggiosa,… - manuel44725775 : @ilProf_93 @NandoPiscopo1 @AnfetaMilan non sfruttati (che uno può dire eh ma ne calcia tanti ma sono importanti com… - CorriereCitta : Roma. In 40 contro 1: bengalese aggredito a colpi di frutta da un branco di ragazzini - infoitsport : FOCOLARI: 'La Roma di ieri è stata splendida' - DI GIOVAMBATTISTA: 'Punti fondamentali per il quarto posto' - RIGHE… - LavoriPubblici : L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma contrario al pagamento di 7 euro per i #CFP relativi all'aggiornam… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma contro Logo sulla maglia e campagna social: Roma e Lazio contro la fame nel mondo La Gazzetta dello Sport Kurdistan iracheno in fiamme, la repressione fa otto morti

Roma, 15 dicembre 2020, Nena News – Mentre nell’autunno del 2019 Baghdad e altre città irachene erano scosse da un variegato movimento di protesta contro la classe politica, le province curde del nord ... Attaccata petroliera a Gedda, i ribelli yemeniti aumentano la pressione sui sauditi

L'esplosione causata da una imbarcazione-bomba ha fatto pochi danni e nessun ferito ma conferma che Riyadh non riesce ad avere ragione del movimento sciita suo avversario in Yemen ... Roma, 15 dicembre 2020, Nena News – Mentre nell’autunno del 2019 Baghdad e altre città irachene erano scosse da un variegato movimento di protesta contro la classe politica, le province curde del nord ...L'esplosione causata da una imbarcazione-bomba ha fatto pochi danni e nessun ferito ma conferma che Riyadh non riesce ad avere ragione del movimento sciita suo avversario in Yemen ...