Recovery: Renzi, 'bloccato blitz su task force, oggi danno tutti ragione a Iv'

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Il Presidente del Consiglio ha convocato i partiti di maggioranza. Il blitz notturno che avrebbe fatto approvare un documento non condiviso da nessuno e una task force in grado di sostituirsi al Governo e al Parlamento è stato ufficialmente bloccato. Lo avevo chiesto in Parlamento e oggi sono felice che tutti diano ragione a Italia Viva". Lo scrive Matteo Renzi nella sua e-news.

