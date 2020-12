Proteste contro le mascherine ai banchi di scuola: già 50 le diffide presentate ai presidi (Di martedì 15 dicembre 2020) PESARO - mascherine sui banchi di scuola, fioccano le diffide dei genitori verso i dirigenti scolastici. Una situazione in continua evoluzione, con l'avvocatessa Isabella Giampaoli che sta ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 15 dicembre 2020) PESARO -suidi, fioccano ledei genitori verso i dirigenti scolastici. Una situazione in continua evoluzione, con l'avvocatessa Isabella Giampaoli che sta ...

zazoomblog : Proteste contro le mascherine ai banchi di scuola: già 50 le diffide presentate ai presidi - #Proteste #contro… - girlostinstereo : RT @ilunediblu: Oggi è il quarto giorno di proteste in Albania contro la brutalità della polizia. La goccia che ha fatto traboccare il vaso… - actlikeyoulovex : RT @ilunediblu: Oggi è il quarto giorno di proteste in Albania contro la brutalità della polizia. La goccia che ha fatto traboccare il vaso… - MeHugIdols : RT @ilunediblu: Oggi è il quarto giorno di proteste in Albania contro la brutalità della polizia. La goccia che ha fatto traboccare il vaso… - zazziscrivecose : RT @ilunediblu: Oggi è il quarto giorno di proteste in Albania contro la brutalità della polizia. La goccia che ha fatto traboccare il vaso… -

Ultime Notizie dalla rete : Proteste contro Bielorussia: ancora proteste contro Lukashenko, 300 arresti ANSA Nuova Europa Protesta al cimitero per un albero abbattuto

viareggio «Dopo decenni di incuria nella manutenzione degli alberi cittadini, le autorità preposte temono grane e per sbarazzarsene ricorrono al mezzo più facile: tagliare e via! Intanto, dopo oltre d ... Protesta in piazza: "No gender nelle scuole"

Da Movimento per la vita a Family Day: i rappresentanti di 30 associazioni sotto Palazzo Vecchio per contestare il progetto della Marconi ... viareggio «Dopo decenni di incuria nella manutenzione degli alberi cittadini, le autorità preposte temono grane e per sbarazzarsene ricorrono al mezzo più facile: tagliare e via! Intanto, dopo oltre d ...Da Movimento per la vita a Family Day: i rappresentanti di 30 associazioni sotto Palazzo Vecchio per contestare il progetto della Marconi ...