Programmi TV di stasera | martedì 15 dicembre 2020 Su Canale5 in 1^Tv «Aquaman»

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 15 dicembre 2020) Jason Momoa inRai1, ore 21.35: Il Commissario Montalbano – Una voce di notte - Replica Film Tv di Alberto Sironi del 2013, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta. Prodotto in Italia. Durata: 100 minuti. Trama: Gli anni passano per tutti, anche per Montalbano. Il giorno del suo compleanno il Commissario arresta un pirata della strada e lo fa sbattere in cella. Quando scopre che si tratta di Giovanni Strangio, il figlio scapestrato del presidente della Provincia di Montelusa, Montalbano capisce di essersi infilato in un bel problema. Quello stesso giorno, un certo Guido Nicotra denuncia un furto avvenuto nel supermercato di cui è direttore. Anche in questo caso, Montalbano si rende conto che la faccenda non sarà di semplice soluzione, perché il supermercato in cui è avvenuto il furto è notoriamente sotto controllo della famiglia mafiosa dei ...