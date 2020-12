Problemi app BancoPosta e sito Poste il 15 dicembre | non funziona autenticazione

Leggi su optimagazine

(Di martedì 15 dicembre 2020) Mattinata difficile quella del 15perappma anche con ildelle. Chi ha un conto presso l’istituto e prova ad accedere al proprio profilo, ha serie difficoltà proprio in questi minuti. Scendendo più nel particolare, nonla procedura diper procedere all’account personale degli utenti. Il servizio Downdetector, come al solito, mette in evidenza la situazione delle anomalie attuali in questa prima parte di giornata. Ci sono decine e decine di testimonianze, per il momento, di difficoltà registrate da parte degli utenti. In effetti, è stata effettuata anche una prova di redazione per i servizi online dellee questi hanno messo in evidenza proprio i malmenti ...