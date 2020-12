Morbid: The Seven Acolytes - recensione (Di martedì 15 dicembre 2020) Morbid: The Seven Acolytes è un Bloodborne "retro", e non si tratta di un paragone superficiale. Con creature partorite da uno spirito affine a Lovecraft e una storia che trasuda miseria e decadenza da ogni angolo, l'opera di Still Running e Merge Games è un vero e proprio omaggio, poco velato, all'opera suprema di From Software. Il risultato? Buono ma non eccellente. Ambientato nel mondo di Mornia, devastato dalle malvagie divinità Gahars, impersoneremo una giovane guerriera appartenente agli Strider, soldati che hanno già combattuto contro le mostruose entità, fallendo miseramente. Sola e disperata, dovrà tentare nuovamente l'ardua impresa, eliminando i famigerati sette Accoliti, un tempo esseri umani assetati di potere o in preda alla disperazione, ora meri ricettacoli dei Gahars. La storia, a onor del vero, è il classico scontro ... Leggi su eurogamer (Di martedì 15 dicembre 2020): Theè un Bloodborne "retro", e non si tratta di un paragone superficiale. Con creature partorite da uno spirito affine a Lovecraft e una storia che trasuda miseria e decadenza da ogni angolo, l'opera di Still Running e Merge Games è un vero e proprio omaggio, poco velato, all'opera suprema di From Software. Il risultato? Buono ma non eccellente. Ambientato nel mondo di Mornia, devastato dalle malvagie divinità Gahars, impersoneremo una giovane guerriera appartenente agli Strider, soldati che hanno già combattuto contro le mostruose entità, fallendo miseramente. Sola e disperata, dovrà tentare nuovamente l'ardua impresa, eliminando i famigerati sette Accoliti, un tempo esseri umani assetati di potere o in preda alla disperazione, ora meri ricettacoli dei Gahars. La storia, a onor del vero, è il classico scontro ...

tuttoteKit : Recensione Morbid: The Seven Acolytes, soli in mezzo al nulla #InEvidenza #MorbidTheSevenAcolydes #NintendoSwitch… - GamerNewsit : #MORBID Se siete alla ricerca di un titolo appagante e non banale siete nel posto giusto: scoprite Morbid: The Seve… - Micsugliando : Morbid, The Seven Acolytes, un intrigante soulslike indie: Sviluppato da Still Running, in collaborazione con il pu… - Tumpai_ : Nei giorni scorsi ho avuto modo di giocare @MorbidTheGame in anteprima. Un titolo indie sviluppato da… - the_most_morbid : Rico -

Ultime Notizie dalla rete : Morbid The Morbid: The Seven Acolytes - Recensione iCrewPlay.com Recensione Morbid: The Seven Acolytes, soli in mezzo al nulla

Un soulsike con visuale isometrica che fatica a catturare il giocatore. Scopriamo perché con la recensione di Morbid: The Seven Acolytes. Morbid: The Seven Acolytes – Recensione

Morbid: The Seven Acolytes si presenta fin da subito come un soulslike che unisce le atmosfere e lo stile di gioco tipico di questo sottogenere emerso di recente con una grafica ed un gameplay isometr ... Un soulsike con visuale isometrica che fatica a catturare il giocatore. Scopriamo perché con la recensione di Morbid: The Seven Acolytes.Morbid: The Seven Acolytes si presenta fin da subito come un soulslike che unisce le atmosfere e lo stile di gioco tipico di questo sottogenere emerso di recente con una grafica ed un gameplay isometr ...