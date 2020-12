Milan, Theo Hernandez: “Possiamo portare via lo scudetto alla Juventus” (Di martedì 15 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Theo Hernandez, nell'intervista rilasciata ai microfoni di El transistor, ha parlato della possibilità scudetto Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 15 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIENEWS -, nell'intervista rilasciata ai microfoni di El transistor, ha parlato della possibilitàPianeta

acmilan : ?? A tense battle ending with @TheoHernandez's dying minute equaliser. Read more about #MilanParma ??… - MarcoCorrera : #Theo: “Se potessi resterei al #Milan per sempre”! Bello di casa!!!???? - milanelloman : RT @MilanNewsit: Theo Hernandez: “Fosse per me resterei al Milan a vita. Possiamo lottare per lo scudetto” - RibaltaRossoner : RT @la_rossonera: ??#LMR ??? #Sky Verso Genoa-Milan: Non verrà rischiato Ibra, al suo posto ancora Rebic. Rientra Saelemaekers, che complete… - MilanPress_it : Il PSG ci prova, ma Theo pensa solo al Milan #MilanPress #ACMilan #SempreMilan #aNewMilan #TheoHernandez #PSG… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Theo Milan, senti Theo Hernandez: "Qui sono al top. Potessi, resterei per sempre" La Gazzetta dello Sport Milan, Theo Hernandez: “Possiamo portare via lo scudetto alla Juventus”

Il sito PianetaMilan.it di titolarità di RPM S.r.l.s. a socio unico, con sede in Lecco (LC), Via Mentana 79, C.F./PI 03601440138, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a.. Unico ... 12ª giornata Serie A: 5 difensori da schierare al Fantacalcio

Theo Hernandez - Reduce dalla straordinaria doppietta contro ... Bruno Alves - Il difensore del Parma ha giocato una grande partita contro il Milan. Potrebbe ripetersi, anche perché Simeone è reduce ... Il sito PianetaMilan.it di titolarità di RPM S.r.l.s. a socio unico, con sede in Lecco (LC), Via Mentana 79, C.F./PI 03601440138, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a.. Unico ...Theo Hernandez - Reduce dalla straordinaria doppietta contro ... Bruno Alves - Il difensore del Parma ha giocato una grande partita contro il Milan. Potrebbe ripetersi, anche perché Simeone è reduce ...