Matteo Martari, un attore di successo (Di martedì 15 dicembre 2020) Bravura, intelligenza e abilità nell'interpretazione accompagnate da un fascino coinvolgente sono le qualità evidenti dell'attore Matteo Martari. Da "maestro del pane" fino al ruolo di protagonista assoluto nella serie televisiva "L'Alligatore", passo dopo passo con grande impegno Matteo Martari è riuscito a donare al pubblico storie e personaggi di spessore, il tutto con estrema semplicità e umiltà. Matteo Martari è nato a Verona nel 1983. Inizialmente lavorò come fornaio nella sua città, poi trasferitosi a Milano, lavorò come cameriere in un ristorante. Fu proprio in quel periodo che un agente di moda lo notò e così Matteo intraprese la carriera di modello per prestigiose case di moda. Su questa esperienza lavorativa l'attore ha ...

