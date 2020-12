L’Ema accelera sull’approvazione del vaccino | verso il via libera prima di Natale

Leggi su open.online

(Di martedì 15 dicembre 2020) Secondo un’indiscrezione della testata tedesca Bild,potrebbe approvare ilanti-Covid prodotto da Pfizer-BioNTech già il 23 dicembre anziché il 29 dicembre. Le vaccinazioni potrebbero dunque iniziare, nei Paesi europei che siano pronti con i rispettivi piani nazionali, già entro la fine del 2020. In questa direzione vanno anche le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha auspicato che l’Agenzia europea per i medicinali «nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza, possa approvare ilPfizer-BioNTech in anticipo rispetto a quanto previsto, e che al più presto le vaccinazioni possano iniziare anche nei Paesi dell’Unione Europea». Il pressing di Ricciardi Parallelamente, il consulente del ministero della Salute, Walter Ricciardi, ha detto che la campagna vaccinale contro l’influenza ...