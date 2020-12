Inter, Eriksen dice no a United e Arsenal: il danese ha solo un club in testa (Di martedì 15 dicembre 2020) Christian Eriksen avrebbe rifiutato Manchester United e Arsenal: il danese vorrebbe solo il PSG Nonostante la titolarità nella partita di domenica contro il Cagliari, Christian Eriksen e l’Inter si lasceranno a gennaio. Il rapporto tra calciatore e allenatore è ormai rotto e così, nella finestra di mercato invernale, i nerazzurri proveranno a far casse con la sua cessione. Secondo quanto riportato dal Daily Star, Eriksen avrebbe rifiutato la corte di Manchester United e Arsenal. Nella testa dell’ex Tottenham ci sarebbe infatti solo una squadra: il PSG. Il danese, infatti, vuole dimostrare di poter essere decisivo anche in un campionato che non sia la Premier ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Christianavrebbe rifiutato Manchester: ilvorrebbeil PSG Nonostante la titolarità nella partita di domenica contro il Cagliari, Christiane l’si lasceranno a gennaio. Il rapporto tra calciatore e allenatore è ormai rotto e così, nella finestra di mercato invernale, i nerazzurri proveranno a far casse con la sua cessione. Secondo quanto riportato dal Daily Star,avrebbe rifiutato la corte di Manchester. Nelladell’ex Tottenham ci sarebbe infattiuna squadra: il PSG. Il, infatti, vuole dimostrare di poter essere decisivo anche in un campionato che non sia la Premier ...

