Il buon senso si può tradurre in una sequenza algoritmica?

La tecnologia, come tratto essenziale della vicenda umana, ha due caratteri fondamentali: genera strumenti che servono a conoscere e ad agire; incide sull'autorappresentazione dell'uomo. Infatti, come se fosse una fionda, la tecnologia ci proietta verso l'esterno, consentendoci di agire nel mondo. Allo stesso tempo, con un effetto di ritorno, determina l'orizzonte delle aspettative e delle aspirazioni che ci caratterizzano, contribuendo così a foggiare il nostro modo di essere uomini. Il rapporto tra intelligenza artificiale e diritto, oggi al centro di molteplici riflessioni, andrebbe forse indagato proprio considerando come il fenomeno tecnologico possa alterare il modo di pensare le norme e la loro applicazione. Ciò che avviene sempre più con la rivoluzione digitale è la trasformazione (non la mera registrazione) in numeri e codici numerici degli accadimenti complessi del mondo ...

