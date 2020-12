Gran Bretagna: identificata variante del Coronavirus ancora più aggressiva (Di martedì 15 dicembre 2020) In Inghilterra, esisterebbe una variante del Coronavirus. Questa nuova forma del virus pandemico si diffonderebbe persino con maggiore rapidità rispetto a quella ormai nota. Una variante più aggressiva del Coronavirus Il segretario alla Salute britannico, Matt Hancock, ha parlato ai membri del parlamento inglese. Quest’ultimo doveva riferire loro che in Inghilterra circa 60 diverse autorità locali si sono ritrovate a registrare dei casi di contagio da Coronavirus causati però da una variante di esso. Lo riferisce la Bbc online. In Gran Bretagna, infatti, è stata scoperta questa nuova variante del Covid, che potrebbe essere associata ad una diffusione più veloce del virus. Quindi, si tratterebbe di una forma ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 15 dicembre 2020) In Inghilterra, esisterebbe unadel. Questa nuova forma del virus pandemico si diffonderebbe persino con maggiore rapidità rispetto a quella ormai nota. UnapiùdelIl segretario alla Salute britannico, Matt Hancock, ha parlato ai membri del parlamento inglese. Quest’ultimo doveva riferire loro che in Inghilterra circa 60 diverse autorità locali si sono ritrovate a registrare dei casi di contagio dacausati però da unadi esso. Lo riferisce la Bbc online. In, infatti, è stata scoperta questa nuovadel Covid, che potrebbe essere associata ad una diffusione più veloce del virus. Quindi, si tratterebbe di una forma ...

