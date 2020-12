Genoa, si ferma Pandev. Salta il Milan (Di martedì 15 dicembre 2020) Goran Pandev non sarà a disposizione per la sfida di domani tra Genoa e Milan. L’attaccante macedone si è fermato per una lombalgia e non sarà disponibile per Maran. Allenamento regolare invece per Badelj e Criscito che sono rientrati in gruppo da pochi giorni e che potrebbero rientrare tra i convocati. La lista verrà stilata solo domani al termine dell’ultima rifinitura. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 15 dicembre 2020) Gorannon sarà a disposizione per la sfida di domani tra. L’attaccante macedone si èto per una lombalgia e non sarà disponibile per Maran. Allenamento regolare invece per Badelj e Criscito che sono rientrati in gruppo da pochi giorni e che potrebbero rientrare tra i convocati. La lista verrà stilata solo domani al termine dell’ultima rifinitura. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

