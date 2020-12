Genoa-Milan, Maran: “Dobbiamo essere compatti. Sogno? Non far soffrire i tifosi” (Di martedì 15 dicembre 2020) “Cosa chiedo ai miei giocatori? La stessa compattezza vista contro la Juventus e allo stesso tempo il coraggio per andare subito a pareggiare la partita dopo il gol subito. Chiedo questo: che ci siano le due cose unite che portano qualcosa in più di quello che abbiamo fatto nelle ultime due gare dove abbiamo dimostrato compattezza”. Queste le dichiarazioni del tecnico del Genoa Rolando Maran alla vigilia del match del Ferraris contro il Milan. Ai microfoni di Genoa Channel, il tecnico rossoblù si è soffermato sul momento della squadra di Pioli: “Hanno avuto due sessioni di mercato per poter migliorare e portare avanti un progetto. Hanno saputo aspettare magari una partenza non facile del loro allenatore e invece dopo è risultata una carta vincente. Il lavoro di tutti insieme alla grande cessione e aver avuto la ... Leggi su sportface (Di martedì 15 dicembre 2020) “Cosa chiedo ai miei giocatori? La stessa compattezza vista contro la Juventus e allo stesso tempo il coraggio per andare subito a pareggiare la partita dopo il gol subito. Chiedo questo: che ci siano le due cose unite che portano qualcosa in più di quello che abbiamo fatto nelle ultime due gare dove abbiamo dimostrato compattezza”. Queste le dichiarazioni del tecnico delRolandoalla vigilia del match del Ferraris contro il. Ai microfoni diChannel, il tecnico rossoblù si è soffermato sul momento della squadra di Pioli: “Hanno avuto due sessioni di mercato per poter migliorare e portare avanti un progetto. Hanno saputo aspettare magari una partenza non facile del loro allenatore e invece dopo è risultata una carta vincente. Il lavoro di tutti insieme alla grande cessione e aver avuto la ...

