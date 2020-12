Gasperini: “Affrontare la gara con la Juve come se fosse già la Champions, non c’è differenza con il Real” (Di martedì 15 dicembre 2020) Domani alle 18.30, una delle partite chiave della 12a giornata di Serie A sarà la sfida tra la Juventus e l’Atalanta. In conferenza stampa ha presentato la gara Gian Piero Gasperini, che ha così parlato: “La Juventus ha dimostrato la sua forza andando a vincere in quel modo a Barcellona. E’ tra le top al mondo, per noi un buon banco di prova in vista della Champions, per capire come Affrontare quel tipo di partite con il Real Madrid, perchè il livello è quello lì. Hanno cambiato l’allenatore, ha aggiunto nuovi giocatori. A me piace il percorso che sta facendo Pirlo, intendo come squadra. Ha perso Pjanic, ma hanno aggiunto altri giocatori come Athur e McKennie, più alcuni giovani come Kulusevski e ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 15 dicembre 2020) Domani alle 18.30, una delle partite chiave della 12a giornata di Serie A sarà la sfida tra lantus e l’Atalanta. In conferenza stampa ha presentato laGian Piero, che ha così parlato: “Lantus ha dimostrato la sua forza andando a vincere in quel modo a Barcellona. E’ tra le top al mondo, per noi un buon banco di prova in vista della, per capirequel tipo di partite con ilMadrid, perchè il livello è quello lì. Hanno cambiato l’allenatore, ha aggiunto nuovi giocatori. A me piace il percorso che sta facendo Pirlo, intendosquadra. Ha perso Pjanic, ma hanno aggiunto altri giocatoriAthur e McKennie, più alcuni giovaniKulusevski e ...

