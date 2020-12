Elisabetta Gregoraci, messaggi con l’ex di Pierpaolo Pretelli? La verità (Di martedì 15 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. A quanto pare è avvenuto uno scambio importante di messaggi tra Elisabetta Gregoraci e l’ex di Pierpaolo Pretelli. Ecco cosa è successo. Uno scambio di messaggi molto importanti sarebbe avvenuto tra Elisabetta Gregoraci e Ariadna Romero, l’ex di Pierpaolo Pretelli. La Gregoraci è una dei personaggi più apprezzati e ben voluti dal pubblico dell’ultima edizione Leggi su youmovies (Di martedì 15 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. A quanto pare è avvenuto uno scambio importante ditradi. Ecco cosa è successo. Uno scambio dimolto importanti sarebbe avvenuto trae Ariadna Romero,di. Laè una dei personaggi più apprezzati e ben voluti dal pubblico dell’ultima edizione

nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Ripercorriamo la storia di Elisabetta Gregoraci al #GFVIP! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta con Awed… - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: A #GFVIP Party c'è... ELISABETTA GREGORACI! Avete domande per lei? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta co… - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci scrive ad Ariadna Romero, l’ex di Pierpaolo Pretelli - infoitcultura : Ariadna Romero ha sentito Elisabetta Gregoraci: “È stata di una carineria” - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: La sua prima intervista dopo il #GFVIP... ?? Oggi a #Verissimo, alle 16.00 su #Canale5 e in streaming su #MediasetPlay, El… -