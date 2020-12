Di Maio | “Parlare di rimpasto è surreale”

Leggi su dire

(Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA – “Parlare di poltrone davanti a una crisi come quella che stiamo vivendo è surreale. A palazzo Chigi abbiamo incontrato il presidente Giuseppe Conte per confrontarci su temi e obiettivi da raggiungere”. Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un post su facebook. “Siamo la prima forza politica in Parlamento e il messaggio che abbiamo portato è stato uno: il Governo deve lavorare per gli italiani, punto. Questa pandemia ci sta mettendo davanti a una dura sfida e dobbiamo rimboccarci le maniche per superare tutte le difficolta’. Bisogna sostenere le imprese, dare loro strumenti e risorse per creare nuovi posti di lavoro. Su questo dobbiamo confrontarci e trovare soluzioni. Il resto non ci interessa”, aggiunge.