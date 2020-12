Conte: “Contro il Napoli non ci saranno né Vidal né Sanchez. Su Hakimi decideremo oggi” (Di martedì 15 dicembre 2020) Alla vigilia di Inter-Napoli, il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa. Il calendario vi mette di fronte una squadra in salute: che tipo di gara si aspetta? “Una gara tra due squadre che hanno l’ambizione di essere protagoniste fino alla fine. Il Napoli per anni è stata l’antagonista della Juventus, tranne la battuta d’arresto dell’anno scorso e noi quindi abbiamo preso il loro posto”. Che conferme devono venire da questo confronto? “E’ una sfida impegnativa affrontare una squadra che ha le nostre stesse ambizioni. Ci darà un parametro sul quale fare delle valutazioni“. Le fa piacere l’etichetta di favorita allo scudetto? “Dobbiamo trovare un equilibrio per noi, senza pensare alle considerazioni degli altri. Serve lavorare, non esaltandoci quando arriva la vittoria, non deprimendoci quando arriva una battuta ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 dicembre 2020) Alla vigilia di Inter-, il tecnico nerazzurro Antonioha parlato in conferenza stampa. Il calendario vi mette di fronte una squadra in salute: che tipo di gara si aspetta? “Una gara tra due squadre che hanno l’ambizione di essere protagoniste fino alla fine. Ilper anni è stata l’antagonista della Juventus, tranne la battuta d’arresto dell’anno scorso e noi quindi abbiamo preso il loro posto”. Che conferme devono venire da questo confronto? “E’ una sfida impegnativa affrontare una squadra che ha le nostre stesse ambizioni. Ci darà un parametro sul quale fare delle valutazioni“. Le fa piacere l’etichetta di favorita allo scudetto? “Dobbiamo trovare un equilibrio per noi, senza pensare alle considerazioni degli altri. Serve lavorare, non esaltandoci quando arriva la vittoria, non deprimendoci quando arriva una battuta ...

matteosalvinimi : Ristoratori in protesta a Firenze contro il governo sotto il palazzo del governatore del Pd. A loro va la mia solid… - repubblica : Italia viva contro Conte sulla norma salva-'furbetti' della tassa di soggiorno: 'Una legge ad familiam?' - borghi_claudio : Notare, pure Renzi con lo zero % riesce a tenere il punto contro le cretinate eversive di conte. Il M5S con il 34%… - IvoAyrton : RT @francescatotolo: #MascherineTricolori contro il #RecoveryPlan: “La salute non doveva essere al primo posto?” Nella bozza del governo #C… - robeca210 : Merkel e Conte una fuoriclasse contro un dilettante -