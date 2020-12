Classifica marcatori Serie A/ Mkthiaryan guida la cooperativa del gol giallorossa (Di martedì 15 dicembre 2020) Classifica marcatori Serie A: Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo capocannonieri a pari merito in vista della 11^ giornata del massimo campionato, Lukaku terzo. Leggi su ilsussidiario (Di martedì 15 dicembre 2020)A: Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo capocannonieri a pari merito in vista della 11^ giornata del massimo campionato, Lukaku terzo.

