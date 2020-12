Classifica e Oroscopo martedì 15 dicembre 2020 | Ariete al top | Bilancia un pò giù

Leggi su aciclico

(Di martedì 15 dicembre 2020) Venere entra in Sagittario. Il nostro senso del valore e dello scambio assume un tono più ottimista, espansivo e audace. In finanza tendiamo ad essere più coraggiosi e ottimisti. Attenzione però agli eccessi. In amore cerchiamo più libertà, gioia e intensità sessuale. Chirone torna a dirigere il movimento in. Possiamo andare avanti con il processo di guarigione delle individualità.(nati tra il 21/3 e il 20/4) La tua vibrazione post-eclissi ti chiede di rinnovare le energie della tua relazione. Venere chiede scambi con maggiore libertà e significato. Il movimento diretto di Chirone gli ricorda che è importante camminare con le proprie gambe. Guarigione di se stessi e relazioni con espansione e ottimismo. TORO (nati tra il 21/4 e il 20/5) La vibrazione post-eclissi ti chiede di espandere la tua consegna affettiva e / o sessuale in ...