Cdp: Palermo, 'sede Milano tappa in avvicinamento a territorio' (Di martedì 15 dicembre 2020) Milano, 15 dic. (Adnkronos) - L'apertura della sede di Milano "è un pezzo dello sforzo importante di Cdp per l'avvicinamento al territorio". Lo ha detto Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Cdp, parlando nel corso dell'inaugurazione della sede della Cassa Depositi e Prestiti a Milano e della presentazione dell'Acceleratore Fintech. "Questa sede territoriale è parte di un programma di aperture, un pilastro del nostro piano industriale". Palermo ha sottolineato che "il nostro obiettivo è di 26 aperture a livello nazionale entro il 2021". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020), 15 dic. (Adnkronos) - L'apertura delladi"è un pezzo dello sforzo importante di Cdp per l'al". Lo ha detto Fabrizio, amministratore delegato di Cdp, parlando nel corso dell'inaugurazione delladella Cassa Depositi e Prestiti ae della presentazione dell'Acceleratore Fintech. "Questaterritoriale è parte di un programma di aperture, un pilastro del nostro piano industriale".ha sottolineato che "il nostro obiettivo è di 26 aperture a livello nazionale entro il 2021".

TV7Benevento : Cdp: Palermo, 'sede Milano tappa in avvicinamento a territorio'... - DVDSCT : @luca_vota Ho letto mi pare sul Sole che Palermo (ceo Cdp) dovrebbe passare a Unicredit per il dopo Mustier. Indovina chi passerebbe a CDP? - informazionecs : Intesa CDP-TIM sulla rete unica, l’AD Fabrizio Palermo: il valore dell’operazione per il Paese - ilmigliorista1 : @BentivogliMarco Siamo tornati indietro nel tempo ma con nuovi boiardi di stato: la cassa per il mezzogiorno sotto… - ansa2030 : Cdp: entra in Confindustria Energia per sviluppo sostenibile. Intesa firmata da Palermo e Ricci. -

Ultime Notizie dalla rete : Cdp Palermo Cdp:Palermo,per ripresa impegnati in innovazione, formazione Agenzia ANSA Cdp: Palermo, 'sede Milano tappa in avvicinamento a territorio'

Milano, 15 dic. (Adnkronos) - L'apertura della sede di Milano "è un pezzo dello sforzo importante di Cdp per l'avvicinamento al territorio". Lo ha detto Fabrizio Palermo, amministratore delegato di ... “Piano periferie, Palermo non può perdere 13 milioni”

PALERMO – Salvare 18 milioni di euro di interventi per le periferie di Palermo. E’ una corsa contro il tempo quella che dovrà intraprendere il capoluogo siciliano per non perdere i fondi del programma ... Milano, 15 dic. (Adnkronos) - L'apertura della sede di Milano "è un pezzo dello sforzo importante di Cdp per l'avvicinamento al territorio". Lo ha detto Fabrizio Palermo, amministratore delegato di ...PALERMO – Salvare 18 milioni di euro di interventi per le periferie di Palermo. E’ una corsa contro il tempo quella che dovrà intraprendere il capoluogo siciliano per non perdere i fondi del programma ...