Benevento Lazio LIVE 0-0 | si parte al Vigorito | Pairetto fischia il via

Leggi su calcionews24

(Di martedì 15 dicembre 2020) Allo stadio, il match valido per la 12ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “”,si affrontano nel match valido per la 12ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Siil via traMigliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(4-3-3): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, ...