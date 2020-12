Benevento-Lazio 1-1, le pagelle di CalcioWeb: i fratelli Inzaghi si dividono la posta [FOTO] (Di martedì 15 dicembre 2020) Si è concluso il secondo match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Benevento e Lazio, la sfida è stata molto equilibrata, è quanto emerge anche dalla pagelle di CalcioWeb. Non decolla la stagione della squadra biancoceleste che ha fatto i conti con troppi passi per provare a raggiungere obiettivi importanti. Sorprendente invece il percorso del Benevento, la squadra di Filippo Inzaghi può raggiungere tranquillamente la salvezza. Gli ospiti passano in vantaggio con un grandissimo gol di Immobile, l’attaccante sempre più decisivo. Alla fine del primo tempo il pareggio con il gol di Schiattarella. Nel secondo tempo le squadre non vanno più in gol, da segnalare l’espulsione proprio del centrocampista del Benevento. ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 15 dicembre 2020) Si è concluso il secondo match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo, la sfida è stata molto equilibrata, è quanto emerge anche dalladi. Non decolla la stagione della squadra biancoceleste che ha fatto i conti con troppi passi per provare a raggiungere obiettivi importanti. Sorprendente invece il percorso del, la squadra di Filippopuò raggiungere tranquillamente la salvezza. Gli ospiti passano in vantaggio con un grandissimo gol di Immobile, l’attaccante sempre più decisivo. Alla fine del primo tempo il pareggio con il gol di Schiattarella. Nel secondo tempo le squadre non vanno più in gol, da segnalare l’espulsione proprio del centrocampista del. ...

Miguel_An_Roman : Filippo vs. Simone. Inzaghi vs. Inzaghi. Benevento - Lazio. A las 20:45h, en @MovistarFutbol, batalla entre hermano…

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Udinese 0-0 Crotone Benevento 1-1 Lazio

sportface2016 : #BeneventoLazio, pari e patta tra i fratelli #Inzaghi: Pippo sorride più di Simone

LazioChannel : Troppo brutti per essere veri. La squadra in campionato non c'è più. In molti hanno steccato, il mister in grande c…

BBST15 : #SerieA ???? FT: Udinese 0-0 Crotone FT: Benevento 1-1 Lazio