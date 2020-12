Bari, Mingo e la moglie condannati per truffa ai danni di Striscia, i difensori “assolti per i fatti più gravi” (Di martedì 15 dicembre 2020) Domenico De Pasquale, in arte Mingo e sua moglie Corinna Martino sono stati condannati a un anno e due mesi di reclusione. La sentenza è stata resa nota dal Tribunale di Bari. L’Accusa aveva chiesto, per i falsi servizi a Striscia la Notizia, per Domenico De Pasquale una pena di 2 anni e 8 mesi. La moglie di Mingo, Corina Martina è stata condannata per complice del marito. Corina Martina era amministratore unico della Mec Produzioni Srl. I reati imputati ai due sono truffa, falso e diffamazione. Il processo e la richiesta dell’accusa L’accusa aveva chiesto 2 anni e 8 mesi di reclusioni per riteneva Mingo colpevole di aver truffato Mediaset grazie anche all’aiuto della moglie, ... Leggi su baritalianews (Di martedì 15 dicembre 2020) Domenico De Pasquale, in artee suaCorinna Martino sono statia un anno e due mesi di reclusione. La sentenza è stata resa nota dal Tribunale di. L’Accusa aveva chiesto, per i falsi servizi ala Notizia, per Domenico De Pasquale una pena di 2 anni e 8 mesi. Ladi, Corina Martina è stata condannata per complice del marito. Corina Martina era amministratore unico della Mec Produzioni Srl. I reati imputati ai due sono, falso e diffamazione. Il processo e la richiesta dell’accusa L’accusa aveva chiesto 2 anni e 8 mesi di reclusioni per ritenevacolpevole di averto Mediaset grazie anche all’aiuto della, ...

