Atalanta, la stampa belga assicura: "Nerazzurri sulle tracce di Maehle del Genk, è lotta a due con il Marsiglia" (Di martedì 15 dicembre 2020) I Nerazzurri sarebbero sulle tracce dell'esterno del Genk: sul danese c'è però da riportare anche l'interesse da parte del Marsiglia. Leggi su 90min (Di martedì 15 dicembre 2020) Isarebberodell'esterno del: sul danese c'è però da riportare anche l'interesse da parte del

atalanta_arg : RT @Atalanta_BC: ?? È iniziata la conferenza stampa di mister #Gasperini alla vigilia di #JuveAtalanta ?? Mister Gasperini’s press conference… - infoitsport : Juventus-Atalanta, Pirlo in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming - WikiFanta : RT @DiMarzio: #Atalanta, #Gasperini: 'Basta parlare di #Gomez. #RealMadrid? Peccato non giocare al Bernabeu' - DiMarzio : #Atalanta, #Gasperini: 'Basta parlare di #Gomez. #RealMadrid? Peccato non giocare al Bernabeu' - BaldInBergamo : RT @Atalanta_BC: ?? È iniziata la conferenza stampa di mister #Gasperini alla vigilia di #JuveAtalanta ?? Mister Gasperini’s press conference… -