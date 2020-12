Appio Latino, paura nella notte: incendio in un palazzo, due persone intossicate e tre piani inagibili (Di martedì 15 dicembre 2020) Momenti di paura ieri intorno alle ore 22:35 in una palazzina di via Manlio Torquato, nel quartiere Appio Latino, nei pressi di largo dei Colli Albani. Un grosso incendio è divampato all’interno del palazzo, distruggendo completamente l’appartamento del settimo piano da cui erano divampate le fiamme. Nonostante l’intervento dei vigili del fuoco, le fiamme, dopo aver coinvolto l’intera abitazione, si sono propagate anche nell’appartamento sottostante. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del Commissariato Appio. Leggi anche: Roma, aspetta la ex sotto casa e le tende un agguato: lei si nasconde e chiede aiuto Palazzina evacuata e due persone intossicate L’intera palazzina è stata fatta evacuare. Dopo un paio d’ore gli abitanti sono stati fatti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 dicembre 2020) Momenti diieri intorno alle ore 22:35 in una palazzina di via Manlio Torquato, nel quartiere, nei pressi di largo dei Colli Albani. Un grossoè divampato all’interno del, distruggendo completamente l’appartamento del settimo piano da cui erano divampate le fiamme. Nonostante l’intervento dei vigili del fuoco, le fiamme, dopo aver coinvolto l’intera abitazione, si sono propagate anche nell’appartamento sottostante. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del Commissariato. Leggi anche: Roma, aspetta la ex sotto casa e le tende un agguato: lei si nasconde e chiede aiuto Palazzina evacuata e dueL’intera palazzina è stata fatta evacuare. Dopo un paio d’ore gli abitanti sono stati fatti ...

CorriereCitta : Appio Latino, paura nella notte: incendio in un palazzo, due persone intossicate e tre piani inagibili - cercasicasait : Stanze in Affitto a Roma (RM) Appio Latino 500€ | 20mq | 3 locali | classe F | CC124086943: Fai click sotto per mag… - AdornatoAntonio : RT @romatoday: Mura Latine, l’appello ai candidati sindaco: “Realizzate il parco lineare. Lo aspettiamo da 12 anni” - 79_Alessio : RT @romatoday: Mura Latine, l’appello ai candidati sindaco: “Realizzate il parco lineare. Lo aspettiamo da 12 anni” - romatoday : Mura Latine, l’appello ai candidati sindaco: “Realizzate il parco lineare. Lo aspettiamo da 12 anni” -

Ultime Notizie dalla rete : Appio Latino Appio Latino, il quartiere delle buche che bloccano bus e auto Radio Colonna Roma, passa troppo tempo ai videogiochi e la madre lo aggredisce: paura per un 17enne

Come si sono svolti i fatti Roma, quartiere Appio Latino Via Vittorio Fiorini: i Carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Piazza Dante sono giunti sul posto allertati dalla chiamata del 17e ... Roma, figlio gioca troppo ai videogiochi, mamma lo picchia: denunciata per lesioni

La madre era diventata furiosa a causa del troppo tempo passato dal ragazzo con i videogiochi. Ne è nata una furibonda litigata tra i due ... Come si sono svolti i fatti Roma, quartiere Appio Latino Via Vittorio Fiorini: i Carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Piazza Dante sono giunti sul posto allertati dalla chiamata del 17e ...La madre era diventata furiosa a causa del troppo tempo passato dal ragazzo con i videogiochi. Ne è nata una furibonda litigata tra i due ...