All I Want For Christmas Is You è tornata in vetta alla Billboard dopo 26 anni (Di martedì 15 dicembre 2020) All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey è tornata in vetta alla classifica Billboard a distanza di 26 anni dalla sua uscita. Il tormentone di Natale per antonomasia (non me ne vogliano i vari Michael Bublè sparsi per il mondo) ha conquistato il primato della classifica americana per il secondo anno consecutivo. Nel 2019 il brano è rimasto al top per ben tre settimane. Quanto durerà quest'anno? Questa settimana la Top10 di Billboard è (quasi) tutta natalizia, dato che oltre Mariah Carey in classifica ci sono anche Rockin Around The Christmas Tree di Brenda Lee, Jingle Bell Rock di Bobby Helms, It's The Most Wonderful Time Of The Year di Andy Williams e Feliz Navidad di José Feliciano.

Mariah Carey è senza dubbio la regina del Natale... forse per questo ha pensato che un incontro con la regina Elisabetta sarebbe la cosa più logica da organizzare! Il Natale è ormai alle porte e la corsa ad accaparrarsi la top ten delle classifiche musicali è già iniziata

Mariah Carey è senza dubbio la regina del Natale... forse per questo ha pensato che un incontro con la regina Elisabetta sarebbe la cosa più logica da organizzare! Il Natale è ormai alle porte e la corsa ad accaparrarsi la top ten delle classifiche musicali è già iniziata