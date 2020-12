Xiaomi Mi 10 Ultra | uno smartphone diverso dagli altri

Leggi su wired

(Di lunedì 14 dicembre 2020) È da tempo che glisi assomigliano tutti e che hanno tratti distintivi alquanto limitati, ha quindi senso cercare qualcosa fuori dal coro. Si potrebbe optare per oggetti realizzati da marchi esotici o modelling di nicchia, ma è molto più semplice scegliere prodotti come Xiami Mi 10. Lotop di gamma dell’azienda cinese ha infatti tutti gli elementi che servono per galvanizzare il proprio ego tecnologico e il desiderio di avere per le mani qualcosa di esclusivo. Da una parte Mi 10vanta infatti prestazioni esaltanti, dall’altra il fatto che non sia ufficialmente commercializzato in Italia lo rende un oggetto per pochi. A incuriosire e a definirlo come un telefono “cool” è il design con la cover posteriore trasparente che lascia intravvedere la circuitazione e gli...