Vi ricordate del ban per RowdyRogan? Era una bufala. (Di lunedì 14 dicembre 2020) Non molto tempo fa abbiamo parlato del ban subito dal bambino di 6 anni appartenete al FaZe Clan, da parte della Activision per Call of Duty: Warzone. Ebbene a quanto pare era tutto un rito di iniziazione da parte dell'organizzazione Esport, FaZe Clan siccome è diventato membro onorario. Abbiamo visto insieme la clip che mostra Rogan abbracciato a suo padre dopo che ha cercato di accedere al suo account per Warzone e scoprendo il ban. Rogan piange, il padre si arrabbia, la madre viene chiamata… insomma una scena da Oscar. Riassumendo, cos'era veramente quel "ban"? Su YouTube vi è un video che spiega esattamente come sia stata elaborata questa bufala da parte del FaZe Clan, "Top 20 RowdyRogan gets BANNED from Warzone (I'm Sorry)". Diventato subito virale in quanto, nel video la madre esclama "Come FaZe Jarvis?" dopo che il padre annuncia il ban del ...

