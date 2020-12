Tennis, Roger Federer fa tremare i fan: “Spero di esserci nel 2021” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il 2020 di Roger Federer è stato davvero poco proficuo. Il 39enne campione svizzero si è sottoposto a due operazioni al ginocchio destro e rimanendo fermo per l’intero anno. L’unico torneo ufficiale in cui ha partecipato è l’Australian Open di gennaio, quando si fermò in semifinale al cospetto di Novak Djokovic, mentre l’ultima volta in cui lo si è visto in campo risale all’esibizione di Città del Capo contro Rafa Nadal il 7 febbraio. Gli anni sul circuito iniziano ad essere tanti, e dopo la serata di ieri inizia a prendere corpo anche lo spettro del suo ritiro dal Tennis professionistico. Durante la cerimonia degli Swiss Sports Awards di ieri sera a Zurigo Federer è stato premiato come miglior sportivo degli ultimi 70 anni della storia elvetica assieme alla sciatrice Vreni Schneider; il vincitore di 20 tornei del ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il 2020 diè stato davvero poco proficuo. Il 39enne campione svizzero si è sottoposto a due operazioni al ginocchio destro e rimanendo fermo per l’intero anno. L’unico torneo ufficiale in cui ha partecipato è l’Australian Open di gennaio, quando si fermò in semifinale al cospetto di Novak Djokovic, mentre l’ultima volta in cui lo si è visto in campo risale all’esibizione di Città del Capo contro Rafa Nadal il 7 febbraio. Gli anni sul circuito iniziano ad essere tanti, e dopo la serata di ieri inizia a prendere corpo anche lo spettro del suo ritiro dalprofessionistico. Durante la cerimonia degli Swiss Sports Awards di ieri sera a Zurigoè stato premiato come miglior sportivo degli ultimi 70 anni della storia elvetica assieme alla sciatrice Vreni Schneider; il vincitore di 20 tornei del ...

TennisWorldit : Seles: 'Ecco chi sarà il GOAT tra Roger Federer, Nadal e Djokovic' - CdT_Online : «Sì, Roger Federer può lasciare il tennis ma non sarebbe una novità» - Rada00563645 : RT @Ticinonline: «Federer è come Maradona» #roger #maradona #tennis #federer - Ticinonline : «Federer è come Maradona» #roger #maradona #tennis #federer - TennisWorldit : Roger Federer dubbioso: 'Non sono al 100%, cercherò di essere agli Australian Open' -