Striscia la notizia | ricordate Mingo? È arrivata la sentenza definitiva

Se vi stavate chiedendo che fine avesse fatto Fabio, l'ex inviato da qualche anno non fa più parte del team del Tg satirico e per lui ora si mette molto male. Striscia la notizia (fonte foto: Twitter, @Striscia)Il Tribunale di Bari ha condannato Mingo a un anno e due mesi di carcere con l'accusa di aver prodotto servizi falsi per il noto Tg satirico nel 2012 e nel 2013. Oltre all'inviato è stata condannata anche la moglie, Corinna Martino. L'ex membro del team di Antonio Ricci era stato accusato di truffa e diffamazione ai danni degli stessi produttori di Striscia. Dopo accurate indagini è emerso che l'inviato avrebbe creato dei servizi ad hoc, pagando degli attori per fingersi comuni cittadini producendo in questo modo delle false notizie. LEGGI ANCHE>>>Ficarra e Picone ...

