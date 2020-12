Scuola, Covid e Quota 100: esodo di prof in vista? (Di lunedì 14 dicembre 2020) (Teleborsa) – La possibilità che il nuovo anno scolastico parta sotto il segno delle cattedre vuote specie al Nord è un rischio piuttosto concreto. Come riporta ilSole24Ore, a settembre 2021, secondo i primi dati del ministero dell’Istruzione sulle domande di pensionamento chiuse lo scorso 7 dicembre, usciranno 27.592 docenti (nel caso in cui tutte le richieste vengano accolte), di cui quasi 16mila con l’anticipo targato Quota 100, a cui si sommano altre 7mila e rotte unità di personale tecnico amministrativo, educatori e insegnanti di religione, per un totale di oltre 35mila unità (mancano all’appello i dirigenti scolastici i cui termini per le domande di pensione scadono più avanti, il 28 febbraio – ogni anno, indicativamente, escono più o meno tra i 4-500 presidi). Il quadro, dunque, è complesso. Specie perchè quest’anno in particolare non sono mancate le ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 14 dicembre 2020) (Teleborsa) – La possibilità che il nuovo anno scolastico parta sotto il segno delle cattedre vuote specie al Nord è un rischio piuttosto concreto. Come riporta ilSole24Ore, a settembre 2021, secondo i primi dati del ministero dell’Istruzione sulle domande di pensionamento chiuse lo scorso 7 dicembre, usciranno 27.592 docenti (nel caso in cui tutte le richieste vengano accolte), di cui quasi 16mila con l’anticipo targato100, a cui si sommano altre 7mila e rotte unità di personale tecnico amministrativo, educatori e insegnanti di religione, per un totale di oltre 35mila unità (mancano all’appello i dirigenti scolastici i cui termini per le domande di pensione scadono più avanti, il 28 febbraio – ogni anno, indicativamente, escono più o meno tra i 4-500 presidi). Il quadro, dunque, è complesso. Specie perchè quest’anno in particolare non sono mancate le ...

