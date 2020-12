Rolls Royce inizia la ricerca di un successore del presidente Ian Davis

Leggi su invezz

(Di lunedì 14 dicembre 2020) In un rapporto di sabato, Sky News ha affermato cheHoldings plc (LON: RR) hato a cercare potenziali candidati per il ruolo del suo prossimo. Il produttore di motori aeronautici hato lacon ragionevole anticipo ed è improbabile che undell’attuale, Ian, venga assunto nell’immediato futuro. Oggi,ha aperto con un aumento di circa il 2%. Includendo l’azione dei prezzi, le sue azioni sono ora quotate a 120 pence per azione, il che si traduce in un calo di circa il 45% dall’inizio dell’anno nel mercato azionario. La società britannica, tuttavia, ha recuperato nettamente da un prezzo per azione di 39 pence nella prima ...