Reggina | ora è ufficiale | esonerato Toscano | squadra affidata a Falsini Il comunicato

(Di martedì 15 dicembre 2020) La notizia era nell'aria, ora è: Mimmonon è più l'allenatore della.Fatale per il tecnico nativo di Reggio Calabria la sconfitta interna contro il Venezia: la comunicazione arriva direttamente dal presidente Gallo in conferenza stampa: "È stata una scelta difficile, ma non si poteva fare altrimenti, sono con la coscienza tranquilla". La, si legge sul sitodel club amaranto, è stata momentaneamentea Gianluca, allenatore della Primavera.Serie B,-Venezia 1-2: prima rete per l’ex Palermo Lafferty, successo in rimonta per i lagunari. La classificaDi seguito, il."II Presidente Luca Gallo e lacomunicano che ...