Quando l’energia incontra la sicurezza. Ecco l’intesa tra Enel e Leonardo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Efficienza energetica e mobilità elettrica incontrano sistemi di sicurezza e comunicazioni satellitari. A fissare l’appuntamento, oggi, i due campioni nazionali, Enel e Leonardo, che hanno siglato una lettera d’intenti per “una collaborazione strategica” che punta a fornire ai rispettivi clienti nuove soluzioni, innovative e sostenibili. Da una parte i servizi di sicurezza, digitalizzazione e comunicazione satellitare della One Company dell’aerospazio e difesa; dall’altra, le soluzioni nel cambio dell’efficientamento energetico e della mobilità del Gruppo italiano presente in trenta Paesi in tutto il mondo. “UNA LOGICA DI SISTEMA” “La collaborazione tra due eccellenze italiane permetterà di valorizzare ulteriormente le rispettive competenze per lo sviluppo di servizi innovativi da applicare a livello ... Leggi su formiche (Di lunedì 14 dicembre 2020) Efficienza energetica e mobilità elettricano sistemi die comunicazioni satellitari. A fissare l’appuntamento, oggi, i due campioni nazionali,, che hanno siglato una lettera d’intenti per “una collaborazione strategica” che punta a fornire ai rispettivi clienti nuove soluzioni, innovative e sostenibili. Da una parte i servizi di, digitalizzazione e comunicazione satellitare della One Company dell’aerospazio e difesa; dall’altra, le soluzioni nel cambio dell’efficientamento energetico e della mobilità del Gruppo italiano presente in trenta Paesi in tutto il mondo. “UNA LOGICA DI SISTEMA” “La collaborazione tra due eccellenze italiane permetterà di valorizzare ulteriormente le rispettive competenze per lo sviluppo di servizi innovativi da applicare a livello ...

