Qual è la temperatura ideale per il congelatore?

Leggi su virali.video

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Vi è mai capitato di aprire il vostroe di trovare alcuni cibi che avevate conservato al suo interno, rovinati, perché magari “bruciati” dal freddo, o che hanno ottenuto un colorito davvero poco appetibile? Queste situazioni sono abbastanza comuni e solitamente le cause sono da ritrovare in un modo errato di conservazione del cibo o di aver messo al suo interno troppe cose. Questi sprechi possono causare notevoli sciupi e se volete evitare di gettare via il vostro cibo, dovreste seguire i nostri consigli. Esistono alcune regole da seguire, per evitare che possano verificarsi dei problemi legati al freezer e sono i seguenti: credit: pixabay/juliopablo 1. Unaottimale Il primo passo da tenere sotto controllo è che ladel freezer deve essere sempre impostata almeno a -18 gradi. a queste temperature il ...