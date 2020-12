"Puoi fare come ti pare?". Fucilata a sorpresa: Selvaggia Lucarelli demolisce la Littizzetto (Di lunedì 14 dicembre 2020) La vicenda è nota: dopo la battutaccia di Luciana Littizzetto sulla foto che ritraeva Wanda Nara come mamma l'ha fatta sopra un cavallo, quest'ultima la ha querelata. E della vicenda, la comica torinese è tornata a parlarne nella puntata di Che tempo che fa in onda su Rai 3 domenica 13 dicembre. "C'è la libertà sia di pubblicare la foto come ti pare, sia di parlarne come ti pare. Ad ogni azione una reazione, punto. È solo un fenomeno della fisica, in questo caso del fisico", ha rilanciato la Littizzetto. Parole, però, contro le quali si scaglia Selvaggia Lucarelli, che di fatto prende le parti della moglie di Mauro Icardi, su Twitter: "A me dispiace, ma è tutto profondamente sbagliato anche in questa difesa. Le parole sono importanti, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) La vicenda è nota: dopo la battutaccia di Lucianasulla foto che ritraeva Wanda Naramamma l'ha fatta sopra un cavallo, quest'ultima la ha querelata. E della vicenda, la comica torinese è tornata a parlarne nella puntata di Che tempo che fa in onda su Rai 3 domenica 13 dicembre. "C'è la libertà sia di pubblicare la fototi, sia di parlarneti. Ad ogni azione una reazione, punto. È solo un fenomeno della fisica, in questo caso del fisico", ha rilanciato la. Parole, però, contro le quali si scaglia, che di fatto prende le parti della moglie di Mauro Icardi, su Twitter: "A me dispiace, ma è tutto profondamente sbagliato anche in questa difesa. Le parole sono importanti, ...

