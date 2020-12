Meteo PALERMO del tempo per alcuni giorni prima di un cambiamento

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 14 dicembre 2020)Ilsusarà caratterizzato da belle e miti giornate per quasi tutta la settimana, probabilmente tra venerdì e sabato si avrà un aumento della nuvolosità, però al momento non sono tese piogge. Queste dovrebbero giungere probabilmente a carattere sparso una giornata di lunedì 21. Neisuccessivi ilsarà piuttosto variabile, ma in un contesto di temperature ancora miti. Martedì 15: poco nuvoloso. Temperatura da 10°C a 17°C. Pressione atmosferica media: 1019 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord-Est 5 Km/h. Zero Termico: circa 3500 metri. Mercoledì 16: poco nuvoloso. Temperatura da 11°C a 18°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord-Est 4 Km/h, raffiche massime 14 Km/h. Zero Termico: circa 3100 metri. Giovedì 17: ...